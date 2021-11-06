Suddeutsche Zeitung: США обратились к ЕС из-за российских войск «на границе с Украиной»

США обратились в Европейскую службу внешних связей и ряду государств ЕС из-за сообщений о наращивании сил РФ на границе с Украиной. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, США обратились в министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании.

Посольство США в Берлине отказалось комментировать дипломатические контакты. При этом представитель дипмиссии заявил, что США и далее будут поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что официальные лица в США и европейских странах обеспокоены в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску части российских сил к границе с Украиной. Они предположили, что необычные перемещения техники и военных фиксируются на западном фланге России.