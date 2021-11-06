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Названы три главные ошибки США в отношении России

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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Хорватский аналитик Зоран Метер заявил, что США допускают в отношениях с Россией три главные ошибки. Об этом он написал в статье для издания Geopolitika.news.

Первая ошибка — это надежда на то, что Россия «вернется» под крыло Белого дома, считает эксперт. По его мнению, Соединенные Штаты давали России «пустые обещания» и тем самым подтолкнули ее к «геополитическому возрождению».

Вторая ошибка — превращение Москвы в препятствие для установления тотального доминирования Вашингтона в мире. Как считает Метер, при поддержке России США было бы проще конкурировать с Китаем.

Третьей ошибкой аналитик считает позицию США в отношении территориального спора между Россией и Японией из-за Курильских островов.

Ранее сообщалось, что сближение России и Китая против США является настоящим «стратегическим кошмаром» для Вашингтона. Об этом в статье для американского издания 19Fortyfive заявил обозреватель Клинт Мэллори.

По его словам, Вашингтон может попытаться спровоцировать трения между Москвой и Пекином, начав предметный диалог с Россией, чтобы таким образом вырвать ее из орбиты Китая.

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