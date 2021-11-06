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Депутат Рады расстрелял портрет Бандеры в День освобождения Киева от нацистов

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Илья Кива в День освобождения Киева от нацистов расстрелял портреты представителей украинских националистов, среди которых и портрет Степана Бандеры. Ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Мы, члены организации антифашистского движения «Патриоты – за жизнь», решили этот праздник начать отмечать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды», — рассказал Кива.

Он также возложил цветы к памятнику генералу армии СССР Николаю Ватутину.

Ранее украинская полиция задержала Киву, который поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Машину депутата остановили, чтобы предъявить ему официальное обвинение.

7 октября Путину исполнилось 69 лет. Кива поздравил его с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны», сказав ему «да пребудет с вами сила». Депутат Рады также рассказал, что к российскому лидеру каждый вправе относиться по-своему, каждый может иметь свою точку зрения.

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