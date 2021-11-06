Оппозиция Грузии дала властям сутки на госпитализацию Саакашвили

Руководитель грузинской партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил, что оппозиция выдвинула ультиматум властям Грузии. Они должны за 24 часа перевести экс-президента республики Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, в ином случае оппозиционеры призовут к масштабному митингу 8 ноября в Тбилиси на площади Свободы. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы даем правительству 24 часа, чтобы они доставили его (Саакашвили) в гражданский госпиталь. У Бидзины Иванишвили (основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия») есть сутки, чтобы принять здравое решение и переместить Михаила Саакашвили туда, где его здоровье и жизнь будут [в безопасности]. Если за 24 часа они этого не сделают, мы в понедельник, 8 ноября, в 20.00 (19.00 мск) соберемся на площади Свободы [в Тбилиси] всей Грузией», — заявил Мелия.

Ранее представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили из тюрьмы планирует осуществить государственный переворот. Он отметил, что организаторы акции планируют заблокировать государственные учреждения.