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В США призвали Байдена поставить оружие на Украину из-за ситуации на границе с РФ

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Ron Edmonds/AP

Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал администрацию президента США Джо Байдена предоставить дополнительную военную помощь Украине, в том числе за счет поставок вооружений, из-за сообщений СМИ о якобы имеющем место наращивании военной активности России около границ с Украиной. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Эта поддержка должна включать в себя дополнительную помощь США в сфере безопасности, в том числе оружие смертельного действия», — утверждает Маккол.

Он добавил, что правительство Штатов должно предусмотреть четкие и серьезные меры в отношении России, которые будут использовать в случае «дальнейшей агрессии».

Ранее в посольстве России в США посоветовали Вашингтону «посмотреть в зеркало», комментируя информацию об увеличении численности войск РФ на границе с Украиной.

Накануне американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области.

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