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Главу МИД Ливии уволили после выдачи США фигуранта «дела Локерби»

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Martin Cleaver/AP

Министра иностранных дел Ливии Наджла Мангуш была уволена после того, как она приняла решение выдать Соединенных Штатам фигуранта дела о теракте в самолете Boeing 747 над шотландским городом Локерби в 1988 году, в результате которого погибли 270 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Правительство национального согласия Ливии.

«Президентский совет принял решение отстранить Мангуш от работы и начать в отношении нее расследование по запросу разведслужб после того, как она санкционировала экстрадицию гражданина Ливии Абу Аджилы Масуда в США в связи с делом о взрыве самолета над Локерби», — указано в сообщении.

Мангуш вменяют превышение полномочий — главу МИД обвинили в том, что она действует самостоятельно и не координирует свои действия с правительственным советом.

21 декабря 1988 года в небе над шотландским Локерби произошла страшная трагедия: был взорван, раскололся на три крупные части и спустя 36 секунд рухнул на жилые дома авиалайнер Boeing 747 компании Pan American, летевший из Лондона в Нью-Йорк. Жертвами катастрофы стали 243 пассажира, 16 членов экипажа и 11 жителей Шотландии. Организаторами теракта были названы ливийцы Абдельбасет Али Махмед Аль-Меграхи и Ламин Халиф Фимах.

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