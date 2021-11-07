Украинский депутат обвинил Литву в лицемерии из-за закупок электроэнергии в России

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский обвинил в лицемерии власти Литвы, закупающие российскую электроэнергию, передает РИА «Новости».

«Ценность и искренность советов наших литовских друзей можете оценить с точки зрения цен, по которым купили электроэнергию литовская и украинская промышленности, себестоимости продукции и ее дальнейшей конкурентоспособности», — сказал Бужанский.

Парламентарий напомнил, что литовский президент Гитанас Науседа, выступая весной 2021 года в Раде, призвал власти Украины отказаться от закупок электроэнергии в России и Белоруссии, чем «сорвал бешеные аплодисменты благодарных слушателей».

Бужанский отметил, что украинским потребителям электричество обходится почти в десять раз дороже, чем жителям Литвы.

Ранее депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович написал на своей странице в Facebook, что Литва, закупившая российскую электроэнергию, и Молдавия, договорившаяся о продлении контракта на поставку газа с компанией «Газпром», предали Украину.