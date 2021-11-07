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Часть резиденции иракского премьера оказалась разрушена в результате покушения

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Ahmed Saad/Reuters

Часть резиденции иракского премьера оказалась разрушена в результате покушения на Мустафу аль-Казыми, также в больнице находятся десять охранников иракского премьера, сообщает телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что сам Мустафа аль-Казыми находится не в своей резиденции, а пока что помещен в укрытие. Кроме того, на всех въездах в «зеленую зону» значительно усилены меры безопасности.

В «зеленой зоне», где находятся посольство США и дипломатические представительства других стран, до этого произошла «интенсивная перестрелка».

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми рассказал о самочувствии после покушения.

Он отметил, что несмотря на «предательскую ракету», он полон решимости добиться соблюдения прав и законов Ирака ради безопасности его жителей.

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