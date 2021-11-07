В Совбезе Ирана назвали подстрекательством покушение на премьера Ирака

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что атака беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи является подстрекательством к мятежу, написал он на своей странице в Twitter.

«Попытка убить премьер-министра Ирака — это подстрекательство к мятежу, которое необходимо расследовать. И связано оно с зарубежными аналитическими центрами, которые в течение многих лет создавали и поддерживали террористические группы и оккупировали страну», — говорится в сообщении.

По словам Шамхани, иностранные силы не принесли «угнетенному иракскому народу ничего, кроме отсутствия безопасности, разногласий и нестабильности».

По данным телеканала Al Arabiya, в ночь с 6 на 7 ноября по резиденции иракского премьера выпустил ракету беспилотник. Изначально целью летательного аппарата была машина премьера, однако его перехватили сотрудники спецслужб. По предварительным данным, в результате покушения пострадали десять охранников аль-Казыми.

Политика привезли в больницу с легкими ранениями, однако позже аль-Казыми заявил, что «все в порядке». Он отметил, что несмотря на «предательскую ракету», он полон решимости добиться соблюдения прав и законов Ирака ради безопасности его жителей.

Госдеп США позднее осудил нападение на резиденцию аль-Казыми и предложили властям страны помощь в расследовании покушения.