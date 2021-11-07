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Политолог Золотарев заявил, что олигархи готовят замену Зеленскому

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Jonathan Ernst/Reuters

Политолог Андрей Золотарев заявил, что олигархи готовят замену президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, это происходит на фоне провала политики нынешнего главы государства, рассказал он в интервью порталу «Украина.ру».

«В качестве альтернативы пытаются сейчас двигать [бывшего спикера Верховной рады Украины] Дмитрия Разумкова. Но Разумкову надо сначала еще сформировать депутатскую группу. Я думаю, тут олигархический кооператив ему поможет, там обозначились уже отцы-содержатели этого проекта», – подчеркнул политолог.

По мнению Золотарева, экс-спикера Рады представят украинскому народу как «Зеленского без вредных привычек», задачей которого будет выполнение предвыборных обещаний Зеленского.

Ранее Золотарев заявил, что Зеленский может досрочно сложить свои полномочия. По его словам, это может произойти, если ряд факторов сложится не в пользу украинского лидера. В первую очередь он полагает, что украинскому президенту нужно как можно быстрее вывести страну из энергетического кризиса. Политолог также заявил, что уже видит активизацию работы по «организации досрочного ухода» Зеленского.

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