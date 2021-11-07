Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Водолазное судно вышло потерпевшему бедствие контейнеровозу Rise Shine 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от... 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть... 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость... 04:36
Комментатор Орлов призвал забыть о Кокорине и назвал его ленивым 04:36
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой... 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти... 04:10
Тренер ЦСКА Березуцкий недоволен Чаловым и ищет ему замену 04:07

Пресс-секретарь Зеленского заявил, что продолжение нормандского формата находится под вопросом

close
100%
Ludovic Marin/Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров считает, что продолжение нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом.

«Сам нормандский формат, его продолжение под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются», — сказал он в эфире телеканала «Дом».

Ранее сообщалось, что российский МИД обратился к партнерам по переговорам в нормандском формате и ОБСЕ с призывом побудить Киев прекратить насилие в Донбассе.

Нормандский формат переговоров по Донбассу существует с 2014 года. Его постоянными участниками являются Украина, Россия, Германия и Франция. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Последняя встреча «нормандской четверки» на высшем уровне состоялась в Париже 9 декабря 2019 года. После этого стороны на разных уровнях неоднократно обсуждали перспективы взаимодействия в данном формате.

Все новости на тему:
Кризис на Украине
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+