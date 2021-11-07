На крыше резиденции премьера Ирака нашли неразорвавшийся снаряд

На крыше резиденции премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, которая находится в укрепленной «зеленой зоне» в центре Багдада, был обнаружен неразорвавшийся снаряд, сообщает ТАСС со ссылкой на арабские СМИ.

В настоящее время саперы пытаются обезвредить снаряд.

Накануне на аль-Казыми было совершено покушение с помощью заминированных беспилотников. Глава правительства не пострадал, однако в результате атаки были ранены несколько сотрудников службы его охраны.

Кроме того, серьезный материальный ущерб был нанесен резиденции. После произошедшего на всех въездах в «зеленую зону» столицы усилили меры безопасности.

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что атака беспилотников является подстрекательством к мятежу и связана с зарубежными аналитическими центрами.