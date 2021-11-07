Лукашенко в день Октябрьской революции колол дрова

В Белоруссии 7 ноября отмечается День Великой Октябрьской социалистической революции. Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера Александра Лукашенко, выложил видео, на котором президент Белоруссии колет дрова.

В праздничный день глава государства призвал белорусов вести здоровый образ жизни. По словам Лукашенко, только таким образом получится «вылезти с ковида».

Ранее Лукашенко снял защитную маску в красной зоне больницы, где находятся заболевшие коронавирусной инфекцией, чтобы доказать, что он не двойник. Отмечается, что белорусский лидер не в первый раз снимает маску в красной зоне. Так, пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее рассказала, что в вопросе ношения маски президент действует по тому же принципу, который обозначил для всех граждан страны, — все должно быть добровольно. Она подчеркнула, что того же принципа белорусский лидер придерживается по вакцинации, «и по всем сопутствующим ковиду вещам».

Лукашенко также заявлял, что готов вакцинироваться против коронавируса, но белорусским препаратом. При этом он отметил, что привитые люди реже болеют тяжелой формой коронавирусной инфекции, а если и болеют, «то катастрофы такой нет».