На сына покойного президента Гаити совершили покушение в день убийства отца

Старший сын покойного президента Гаити Жовенеля Моиза рассказал, что в день убийства отца 7 июля на его семью также было совершено нападение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление в эфире радиостанции «Метрополь».

По словам Жоверлейна Моиза, в тот день его сопровождали жена и дочь.

«Мы все попали в засаду, но вышли живыми и невредимыми благодаря сотрудникам охраны», — сказал он.

Моиз добавил, что у него есть информация о том, что произошло в ночь убийства его отца, однако пока он не оглашает ее.

В настоящее время Жоверлейн вместе с семьей живет в другой стране.

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен в ночь на 7 июля. В его резиденцию пробрались неизвестные и напали на него и на его супругу Мартин Моиз. Женщину ранили, но она выжила. После лечения в Майами она вернулась на родину.

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством. По информации официального представителя Пентагона подполковника Кена Хоффмана, задержанные по подозрению в убийстве граждане Колумбии проходили подготовку в армии США.