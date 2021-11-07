Захарова: Париж и Берлин игнорируют предложение по итоговому документу нормандского формата

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж и Берлин не отвечают на предложение Москвы обсудить итоговый документ перед встречей в нормандском формате. Об этом дипломат заявила в эфире телеканала «Россия 1».

«Сколько можно делать вид, что они не замечают откровенного, хамского, агрессивного, провокативного поведения киевского режима? Ведь они же являются той силой, я сейчас говорю о Франции и Германии, которая инициирует бесконечно проведение нормандских встреч — на высшем уровне, на уровне министров иностранных дел. Постоянно говорят о том, что побуждают российскую сторону, а Москва якобы не готова. Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи, … нужно просчитать, какой будет итог», — заявила Захарова.

Ранее Москва направила Киеву свои предложения по видению заключительного документа потенциальной нормандской встречи.

Нормандский формат переговоров по Донбассу существует с 2014 года. Его постоянными участниками являются Украина, Россия, Германия и Франция. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Последняя встреча «нормандской четверки» на высшем уровне состоялась в Париже 9 декабря 2019 года. После этого стороны на разных уровнях неоднократно обсуждали перспективы взаимодействия в данном формате.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что продолжение нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом.