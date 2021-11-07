Суд в Москве отказался воссоздать СССР

Мосгорсуд отклонил иск столичной жительницы с требованиями к Госдуме восстановить законы СССР. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По мнению истицы, экс-президент СССР Михаил Горбачев и современный действующий парламент должны восстановить законы советского государства, органы государственного самоуправления, а также провести выборы президента СССР.

Ранее советник Горбачева рассказал, почему распался СССР.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил о возможности воссоздания Советского Союза. По его словам, это возможно после объединения России и Белоруссии в Союзное государство. Вероятно, со временем к этому союзу присоединятся страны бывшего СССР, а возможно, и другие, предположил он.