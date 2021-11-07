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Захарова заявила, что AUKUS внес раздор в «натовскую семью»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Создание Австралией, Великобританией и США альянса AUKUS внесло раздор в НАТО, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Одним этим действием они внесли колоссальный раздор внутрь своей же натовской семьи. И не только концептуального плана раздор, но и технологический, потому что никто так и не понял, даже внутри натовской семьи, что это за такие ядерные подлодки, которые будут охранять австралийский континент», — отметила она.

По словам Захаровой, страны, создавшие AUKUS, проявили «единомышление», «выкинув» Францию «со всеми ее технологическими и экономическими проектами».

Представитель МИДа подчеркнула, что такова идеология западного мира, она заключается в создании блоков для противостояния кому-либо. Между тем идеология России, указала Захарова, основана на «взаимодействии на равноправной основе для того, чтобы противодействовать угрозам».

«Смотрите, какая разница: дружить против кого-то или дружить вместе, чтобы преодолевать общие проблемы», — добавила представитель МИД РФ.

США, Великобритания и Австралия договорились 16 сентября о создании нового партнерства в сфере безопасности AUKUS. Первой инициативой союза стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок. Таким образом Австралия вышла из соглашения с французской компанией Naval Group по производству 12 подлодок.

Во Франции назвали шаг Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».

Президент России Владимир Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность.

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