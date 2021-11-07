США не в состоянии оказывать финансовую помощь властям Афганистана

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон пока не может предоставить финансовую поддержку афганским властям. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы еще не в состоянии предоставлять деньги напрямую через нынешнее руководство Афганистана... пока мы не увидим существенно улучшившихся подходов ко всему — от инклюзивного правительства до других элементов, которые мы с ними регулярно обсуждаем», — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

Несмотря на это, по его словам, Соединенные Штаты остаются крупнейшим гуманитарным донором Афганистана.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) приостановил помощь Афганистану из-за неопределенного статуса руководства страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку после того, как движение «Талибан» (организация запрещена в России) захватило власть в стране, после этого он улетел с семьей в ОАЭ.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных. 7 сентября талибы объявили состав нового временного правительства Афганистана.