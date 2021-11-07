Меркель подтвердила, что после отставки больше не будет заниматься политикой

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что после ухода со своего поста не будет заниматься политикой. Об этом она сообщила Deutsche Welle.

По ее словам, сначала она немного отдохнет, а также непременно будет «читать и спать».

«Я уже говорила, что вначале немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову», — сказала она.

Ранее Меркель рассказала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что будет делать после окончания политической карьеры.

До этого немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий. Впоследствии она рассказала Frankfurter Allgemeine Zeitung, что в этот момент испытала чувства облегчения и благодарности.

До этого политик заявила, что собирается «вернуться в Италию» после отставки с поста главы правительства Германии.