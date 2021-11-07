На Украине заявили, что страна может потерять миллиарды из-за иска Коломойского

Украинский депутат Людмила Буймистер заявила, что бизнесмен Игорь Коломойский с помощью иска против «Нафтогаза» может отсудить у Украины миллиарды. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Украина 24».

По ее словам, Коломойский каким-то образом получил разрешение на денежную компенсацию за газ, и теперь государство должно вернуть ему разницу в цене.

«Теперь идет спекуляция на этом, потому что сегодня по цене $1 000 долларов за 1 000 кубометров газа Коломойский требует вернуть ему деньги», — сказала она.

Ранее сообщалось, что на Украине вступает в силу новый закон — о предотвращении угроз, связанных с чрезмерным влиянием олигархов. Документ подписал 5 ноября президент страны Владимир Зеленский. По его словам, теперь все экономические игроки будут равны перед законом и «не смогут покупать для себя политические привилегии». Под его действие, как ожидается, подпадет и Игорь Коломойский.

Документ предусматривает четыре признака для определения олигархов. Чтобы попасть в реестр, бизнесменам достаточно соответствовать только трем из них. Первый — активы должны быть эквивалентны сумме $80 млн. Второй — лицо так или иначе должно быть связано с политической жизнью. Третий — бизнесмен самостоятельно или опосредованно контролирует любые медиаактивы. И, наконец, четвертый — предприниматель имеет монопольное положение на одном из рынков.