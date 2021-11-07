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Байден отказался от ключевого принципа Трампа

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Carlos Barria/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался от принципа «Америка на первом месте» («America first»), которого придерживался экс-президент Дональд Трамп, заявил помощник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан. Его слова приводит телеканал CNN

«Он даже сказал, что принцип «Америка на первом месте» на деле ставит ее на последнее. Байден совершил уже два путешествия в Европу. Во время первого он разрешил тянувшийся на протяжении 17 лет спор между Boeing и Airbus», — заявил Салливан.

По словам Салливана, Байден также разрешил многолетний спор между Boeing и Airbus, а также создал схему для дальнейшего взаимодействия США и Европы — это было сделано ради противостояния Китаю.

Принцип «America first» делает упор на национальные интересы и невмешательство. Такой изоляционистский подход получил известность в межвоенный период (1918–1939) и поддерживался одноименным комитетом, выступающим впоследствии против вступления США во Вторую мировую войну.

Трамп во время президентской кампании 2016 года и последующего президентства использовал фразу как лозунг, подчеркивающих стремление к выходу из международных договоров и организаций.

Ранее сообщалось, что Трамп поставил Байдену «двойку».

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