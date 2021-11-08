Рейтинг одобрения Байдена снизился до минимальных значений

По данным опроса, проведенного изданием и Саффолкским университетом, текущего президента Соединенных Штатов поддерживают только 38% граждан. Этот показатель стал новым минимумом для Байдена.

Около половины опрошенных, 46% респондентов, считают, что Байден проделал худшую работу на президентском посту, чем от него ожидали. Более половины, 64% граждан, утверждают, что не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.

Работу Камалы Харрис на должности вице-президента поддерживают только 27,8% граждан. 51,2% не согласны с этим утверждением, еще 21% респондентов не смог определиться.

Во время предыдущего опроса американцев рейтинг одобрения Джо Байдена составлял 42%. За девять месяцев президентства Байдена значительно снизился его рейтинг одобрения в отношении того, как президент решает отдельные вопросы. В исследовании отмечается, что в октябре 51% респондентов заявили, что они одобряют меры президента по борьбе с пандемией коронавируса, по сравнению с 69% процентами в апреле.