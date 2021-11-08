В Киеве предрекли «уничтожающий удар» по Украине при масштабном наступлении в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин предупредил украинские власти о последствиях масштабного наступления в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Политик отметил, что попытка развязать войну на юго-востоке Украины не останется без внимания России, которая может пойти на ответные меры. Это, по словам Волошина, может «вызвать уничтожающий удар по Украине».

По мнению депутата, Москва уже дала понять Западу, что готова пойти до конца в случае, если «ставки будут высоки».

«Если вы попытаетесь тихой сапой разместить американских морпехов под Харьковом, то прежде чем появятся морпехи, вы сами реально натолкнетесь на угрозу ядерной войны, мы сначала просто возьмем эту территорию, вам негде будет размещаться, и вы нам еще спасибо скажете, потому что мы с вами хотя бы в прямое военное столкновение не вступим», — подчеркнул Волошин.

Ранее парламентарий заявил, что российская армия способна в течение недели сокрушить Украину.