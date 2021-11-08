На Украине раскритиковали высказывание генерала армии США о России

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил США в предательстве после того, как глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли высказался о России. Об этом политик написал в своем Facebook.

«Главное предательство всегда приходит со стороны своих (союзников). <...> И сказана эта крамола была во время Форума по вопросам безопасности в Институте Аспена, который является одним из опорных в структуре империи Сороса», — написал Рабинович.

Он также дважды подчеркнул, что однозначно считает слова Милли предательством.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что мировое сообщество вступает в эпоху увеличенной стратегической нестабильности, а в системе международных отношений теперь формируются три центра силы. Среди них Россия, Китай и Соединенные Штаты.

«Человечество вступает в мир, в котором находятся три полюса [силы], когда Соединенные Штаты, Россия и Китай — все они — великие державы. Мы, как мне кажется, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, за последние 40, 50, 60 или 70 лет», — рассказал Милли.