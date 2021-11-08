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Байден раскритиковал прошедшие в Никарагуа президентские выборы

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Oswaldo Rivas/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что прошедшие президентские выборы в Никарагуа не были демократическими. Об этом говорится в заявлении главы Белого дома, которое приводит РИА «Новости».

По прогнозам местного социологического агентства, наибольшие шансы на победу имеют действующие первые лица государства — президент Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо.

«То, что президент Никарагуа Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо, организовали сегодня, было пантомимой», — считает Байден. Он призвал лидеров Никарагуа предпринять шаги по восстановлению демократии в стране и отпустить политических заключенных.

Американский президент добавил, что США вместе с другими членами международного сообщества будут использовать экономические и дипломатические инструменты для привлечения Ортеги и Мурильо к ответственности за злоупотребления властью.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, являющийся наблюдателем на голосовании, заявил что выборы в Никарагуа прошли на высоком уровне.

Глава МИД Никарагуа Денис Монкада сообщил, что власти после выборов президента продолжат укреплять отношения с Россией.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США не признают результаты предстоящих выборов в Никарагуа из-за отказа местного ЦИК зарегистрировать оппозиционную политическую партию.

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