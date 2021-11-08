Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение... 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз... 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США... 03:45
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете... 03:29
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла за неделю... 03:19
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила... 03:06

Зеленский раскритиковал действия СССР при освобождении Киева от нацистов в 1943 году

close
100%
Sergiy Dolzhenko/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале раскритиковал руководство СССР за «неправильное» освобождение Киева от нацистов в 1943 году.

Он напомнил, что согласно официальным данным, в битве за Днепр погибли 417 тыс. человек. Однако, исследования и подсчеты ряда историков говорят, что это количество как минимум вдвое больше и достигает почти миллиона человек, заявил украинский президент.

По его словам, из-за действий советской власти в Киеве погибло большое количество местных жителей, так как руководство хотело освободить город к годовщине Октябрьской революции.

Зеленский отметил, что в военных действиях участвовали сотни тысяч местных жителей, которые были плохо вооружены и не имели военной формы. Также он добавил, что этих граждан «бросили на верную смерть», не поставив на воинский учет, чтобы скрыть истинное количество потерь.

Глава государства выразил мнение, что освобождение Киева — это «история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+