Зеленский раскритиковал действия СССР при освобождении Киева от нацистов в 1943 году

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале раскритиковал руководство СССР за «неправильное» освобождение Киева от нацистов в 1943 году.

Он напомнил, что согласно официальным данным, в битве за Днепр погибли 417 тыс. человек. Однако, исследования и подсчеты ряда историков говорят, что это количество как минимум вдвое больше и достигает почти миллиона человек, заявил украинский президент.

По его словам, из-за действий советской власти в Киеве погибло большое количество местных жителей, так как руководство хотело освободить город к годовщине Октябрьской революции.

Зеленский отметил, что в военных действиях участвовали сотни тысяч местных жителей, которые были плохо вооружены и не имели военной формы. Также он добавил, что этих граждан «бросили на верную смерть», не поставив на воинский учет, чтобы скрыть истинное количество потерь.

Глава государства выразил мнение, что освобождение Киева — это «история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов».