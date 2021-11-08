В МИДе оценили вероятность изменения ядерной политики США

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России пока нет оснований полагать, что США могут пересмотреть свою политику и перейти к принципу неприменения ядерного оружия первыми, цитирует дипломата РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в Москве «видели сообщения о диалоге» между союзниками США и Вашингтоном, в ходе которых европейские страны НАТО «настаивали на незыблемости существующих параметров американского ядерного зонтика».

«Мы считаем, что под незыблемостью понимается и отсутствие каких-то изменений в доктрине», — сказал Рябков.

Он отметил, что все эти сигналы скорее свидетельствуют «о понижении американцами порога применения их ядерного оружия», «создания все большей неопределенности в отношении того, при каких условиях такая опция может быть рассмотрена».

Рябков добавил, что Москва выражает озабоченность, что подобный подход «сам по себе дестабилизирует ситуацию, ослабляет стратегическую стабильность». При схеме «соперничества великих держав», которую внедрили при бывшем президенте США Дональде Трампе и которой продолжают придерживаться в США сейчас, ядерному оружию придается все большее значение, и «это тревожно», подытожил замглавы МИДа.

Ранее газета Politico, ссылаясь на источник в Белом доме, написала, что Пентагон призвал Байдена не отказываться от первого ядерного удара.

Союзники США придерживаются мнения, что переход Белого дома к принципу неприменения ядерного оружия первыми может «придать смелости» России и Китаю.