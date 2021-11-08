Устроивший голодовку в тюрьме Саакашвили исповедался и причастился

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже 39-й день ничего не ест в тюрьме, исповедался и причастился. Об этом рассказал преподобный Николоз, посетивший камеру политика, передает РИА «Новости».

«Саакашвили посчитал, что хочет причаститься, как только я сказал это патриарху (Грузии Илье II — прим.), он не колебался ни минуты и сказал, что, поскольку ему это нужно, он должен причаститься... Он принял святое причастие с достоинством», — поделился священнослужитель.

Ранее депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько заявила, что состояние Михаила Саакашвили стремительно ухудшается, политика срочно необходимо перевести в частную клинику.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным. Власти освобождать Саакашвили отказываются, несмотря на последовательные протесты оппозиции у стен его тюрьмы.