Даниэль Ортега переизбран президентом Никарагуа

Президентом Никарагуа переизбрали Даниэля Ортегу, объявил Высший избирательный совет страны после подсчета 99,8% голосов. Его заявление приводит Deutsche Welle.

70-летний политик займет пост главы государства уже в третий раз. Его поддержали 72,5% избирателей, а за его ближайшего конкурента Максимино Родригеса свои голоса отдали 15% граждан.

Даниэль Ортега выдвигал свою кандидатуру на этих выборах вместе с супругой Росарио Мурильо — она теперь займет пост вице-президента страны.

По данным Высшего избирательного совета Никарагуа, в выборах участвовали 68,2% общего числа избирателей. При этом в оппозиции утверждают, что явка составила менее 30%.

Ортега впервые занял пост президента Никарагуа в 1984 году. В 1990 году он проиграл выборы оппозиционному кандидату, но вернулся к власти в 2006 году. С тех пор он возглавляет страну бессменно.

Оппозиция назвала прошедшие выборы «фарсом» и отказалась признавать их результаты. Их также раскритиковал президент США Джо Байден.