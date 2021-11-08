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Лавров заявил, что глава ЦРУ согласился с необходимостью соблюдения минских соглашений

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в ходе своего визита в Москву согласился с тем, что необходимо продолжать соблюдать Минские договоренности и оставить за Донбассом особый статус. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава МИД РФ выразил мнение, что урегулирование на Украине ускорилось бы, если бы Вашингтон объяснил украинской стороне необходимость уважать позицию США и СБ ООН о соблюдении Минских соглашений.

Он также добавил, что встречи в нормандском формате 11 ноября, как того предлагала Франция, не будет, новая дата еще не согласована.

Бернс прибыл в Москву 2 ноября по поручению президента США Джо Байдена. В ходе своего визита он переговорил с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а также разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Лавров заявил, что Москва не уходит от встреч в нормандском формате, это Киев не выполняет свои обязательства. Он напомнил, что все, что было обговорено во французской столице, должна была выполнить украинская сторона, однако ничего по-прежнему не сделано как по «формуле Штайнмайера», так и по определению особого статуса Донбасса.

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