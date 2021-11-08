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В украинских соцсетях обсуждают седину Зеленского

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Игорь Маслов/РИА «Новости»/zelenskiy_official/Instagram

Пользователи Instagram разглядели у президента Владимира Зеленского седину в волосах и при этом обратили внимание, что еще днем ранее ее не было, пишет портал «Страна».

Глава государства опубликовал вызвавшее споры селфи из тренажерного зала утром 7 ноября. «Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед», — написал он.

Внимание комментаторов привлекли его «седеющие» волосы. При этом на сделанных недавно фото у Зеленского седины нет. Такие снимки также размешены в микроблоге политика.

Как отмечает портал, судя по фото, Зеленский не был седым ни неделю, ни две назад. Седины у президента нет и на видеоролике, опубликованном ко дню освобождения Киева 6 ноября.

Журналисты выразили мнение, что волосы главе государства подкрасили специально для фото из спортзала, чтобы создать «эффект седины».

Такие обсуждения появились на фоне непрекращающегося падения рейтинга первого лица Украины.

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