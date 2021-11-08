Погранохрана Польши сообщила о попытках силового прорыва границы мигрантами

Группы нелегальных мигрантов предпринимают попытки силового пересечения границы Польши, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-служба погранохраны Эвелину Шчепаньскую.

«Были силовые попытки перехода. Они постоянно происходят», — сказала она.

При этом Шчепаньская подчеркнула, что мигранты «пока не прошли на территорию Польши».

Крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с белорусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе. Польское минобороны сообщает, что не менее десяти мигрантов-мужчин забрасывали охраняющих границу военных бутылками и камнями. В Кремле отмечают, что «на плечи белорусских властей ложится тяжкий груз».

При этом в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что «белорусская сторона принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся вдоль автомагистрали».

Белорусские пограничники сообщили, что оцепление на границе с их стороны снято. Они также заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.