Трамп попал бейсбольным мячом в голову ребенка

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе бейсбольного матча местной команды в Атланте попал бейсбольным мячом в голову ребенка, пишет издание Business Insider.

В Сети появились кадры, на которых видно, как мальчик кидает Трампу бейсбольный мяч, чтобы получить автограф.

Поставив подпись, бывший глава Белого дома бросил мячик обратно, но ребенок не смог его поймать, и мяч угодил в голову стоящему рядом ребенку. От удара у мальчика слетела бейсболка.

Как уточняет издание, в результате инцидента несовершеннолетний не пострадал.

Ранее сообщалось, что бейсбольный мяч с автографами президента России Владимира Путина и Дональда Трампа выставлен на продажу на сайте компании Moments in Time. Отмечается, что сайт специализируется на продаже предметов с подлинными подписями известных людей. Цена мяча составляет $54 тыс. В описании указывается, что Путин подписал спортивный инвентарь во время одного из публичных мероприятий. Трамп оставил автограф во время выступления в Северной Каролине.