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Госкино Украины поддержало создание первого в стране ЛГБТ-фильма

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Иллюстрация/cinema.in.ua

Государственное агентство Украины по вопросам кино выделило 20 млн гривен на съемки первого украинского фильма с ЛГБТ-тематикой под названием «Мой юный принц», сообщают «Украинские Новости».

Этот проект стал победителем на 17-м конкурсе Госкино в категории «Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские)». Его режиссером станет Хачик Василян. В фильме сыграют украинские актеры Петр Ниневский, Виктория Литвиненко, Евгений Лесничий, Ксения Жданова, Анастасия Пустовит.

Сюжет киноленты будет разворачиваться вокруг 17-летнего Поля, который ведет разгульную жизнь в шикарном доме, прожигая деньги, вырученные бабушкой от продажи произведений искусства.

Планируется, что премьера фильма состоится в июле 2022 года

Ранее сообщалось, что фильм «Вечные» запретили в ряде стран из-за демонстрации ЛГБТ-отношений.

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