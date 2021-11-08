Польский политолог назвал реакцию правительства на ситуацию с мигрантами на границе попыткой пиара

Правительство Польши пытается заработать политические очки на ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией. Такое мнение «Газете.Ru» высказал польский политолог, публицист и журналист, экс-депутат Сейма Матеуш Пискорский.

«Правительство пытается извлечь определенную выгоду из-за ситуации с мигрантами в плане пиара. Напомню, что правящая партия [«Право и справедливость»] победила на выборах в 2015 году и с тех пор остается у власти благодаря лозунгам о гарантии безопасности Польши и польских границ перед очередными волнами незаконной миграции. Так что фактор внутренней политики здесь присутствует», — сказал Пискорский.

Политолог отметил, что сейчас нет объективной информации о том, что происходит на польско-белорусской границе. Мы видим и читаем только то, что сообщает оборонное ведомство Польши.

«Еще в сентябре было введено, а потом продолжалось чрезвычайное положение на этих территориях, поэтому туда вообще не ездят журналисты, правозащитники или наблюдатели. Это все со слов польского Минобороны. На роликах, которые размещают на официальных сайтах оборонного ведомства Польши, мы видим, что, действительно, там собралось как минимум несколько сотен мигрантов. В частности, из Ирака, которые пытаются пересечь белорусско-польскую границу», — заявил Пискорский.

По его словам, обычно на границе собиралась группа из 20-30 человек, сейчас же говорится о нескольких сотнях, а возможно и тысячах мигрантов. В связи с этим белорусская сторона также была вынуждена стягивать подкрепление к границе.

«Мы понимаем, что проблема мигрантов действительно существует. И это вопреки ожиданиям тех, кто считал, что после прекращения авиасообщения между Минском и городами Ближнего Востока проблема исчезнет. Она продолжается», — обратил внимание политолог.

Пискорский считает, что в этой ситуации и Белоруссия и Польша — пострадавшие стороны, но не исключил, что Минск, не препятствуя потоку мигрантов, пытается таким образом достучаться до Варшавы.

«Минск, не пресекая этого потока мигрантов, вот таким странным образом требует от Варшавы, которая по собственной инициативе прекратила все контакты, возобновить диалог», — заключил Пискорский.

Ранее в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей. В свою очередь в МИД Польши сообщили, что власти Белоруссии пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Европейского союза начался летом этого года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

После этого Польша решила установить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса.