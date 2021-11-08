В Москве прокомментировали ситуацию с мигрантами на польской границе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала текущую ситуацию с мигрантами на польской границе.

«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак. Более двух тысяч польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию», — пишет дипломат.

Захарова говорит о том, что весной 2003 года президент Польши Александр Квасьневский объявил, что его страна отправит около двух тысяч солдат в Персидский залив для участия в операции в Ираке.

В связи с этим российский дипломат задалась вопросом, почему бы полякам не принять как минимум столько же «благодарных иракцев».

В настоящее время крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с белорусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе. Польское минобороны сообщает, что не менее десяти мигрантов-мужчин забрасывали охраняющих границу военных бутылками и камнями.

При этом в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что «принимают необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся вдоль автомагистрали». Белорусские пограничники сообщили, что оцепление на границе с их стороны снято. Они также заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.