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Американский журналист Кардилло рассказал, как Байден «повеселил Путина»

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Jonathan Ernst/Reuters

Американский журналист Джон Кардилло раскритиковал выступление президента США Джо Байдена на климатическом саммите в Глазго.

«Это позор на весь мир. Путин (Владимир) и Си (Цзиньпин) смеются перед сном», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось, что Байдена «эвакуировали» с совещания на климатическом саммите в Глазго, когда он готовился озвучить новый план по сокращению выбросов метана. Главу Белого дома вывели с мероприятия из соображений безопасности, так как в переговорной собралось слишком много людей. Уточняется, что организаторы саммита были вынуждены отложить мероприятие.

До этого президент США чуть не уснул на заседании климатического саммита в Глазго. Американский лидер несколько раз закрывал глаза, но ему на помощь пришел один из сотрудников аппарата, подошедший к президенту с вопросом.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила с 1 по 12 ноября 2021 года в Глазго.

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