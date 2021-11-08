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В Белоруссии заявили, что польские силовики распыляли на беженцев слезоточивый газ

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Kacper Pempel/Reuters

В белорусском погранкомитете заявили, что ситуация с беженцами на границе с Польшей остается крайне напряженной. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным погранкомитета, польские пограничники задействовали авиацию и слезоточивый газ, чтобы психологически воздействовать на беженцев. В ответ на это белорусские граждане начали разрушать польские заграждения.

Ранее беженцы, идущие к границе Белоруссии с Польшей, рассказали о том, куда они направляются. По словам мигрантов, скрывающихся в лесу, они хотят попасть в Германию.

До этого стало известно о движении к белорусско-польской границе многочисленной группы беженцев, в ней были женщины и дети. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло «равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей».

Между тем в польском МИДе обвинили Белоруссию в том, что власти республики пытаются довести ситуацию на границе до смертельных случаев.

В МВД Литвы заявили, что в связи с наплывом мигрантов направят к границе войска, а также могут ввести там режим ЧС.

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