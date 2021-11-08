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Мигранты повалили забор на польской границе

Мигранты повалили забор на польской границе, «орудуя» лопатами, кусачками и деревьями, сообщает Telegram-канал Shot.

Польские пограничники для сдерживания мигрантов используют слезоточивый газ.

Крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с белорусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе.

Ранее мигранты рассказали, что они хотят попасть в Германию. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Между тем в польском МИДе обвинили Белоруссию в том, что власти республики пытаются довести ситуацию на границе до смертельных случаев.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Трансляцию происходящего на границе ведет «Газета.Ru».

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