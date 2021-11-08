Минюст пополнил список экстремистских материалов агитфильмом из СССР

Министерство Юстиции РФ внесло в список экстремистских материалов советский пропагандистский фильм «Тайное и явное».

Отмечается. что данное решение принято на основе заключения Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.

«Тайное и явное» — советский пропагандистский фильм, снятый в 1973 году на Центральной студии документальных фильмов в Москве. В фильме отражена антисионистская точка зрения, преобладавшая в то время в идеологии СССР, — лента обвиняет сионизм в сотрудничестве с нацистской Германией, в том числе в Холокосте и истреблении коренных народов СССР. Показ в широком прокате из-за скандальности формулировок был запрещен.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Проект». По информации директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, «Проект»* наряду с изданием Insider связан в одну сеть с Bellingcat.