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Зеленский одобрил лишение Антикоррупционного бюро Украины статуса силового органа

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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, лишающий Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) статуса правоохранительного органа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса главы государства.

Уточняется, что данный закон, помимо прочего, определяет полномочия правительства при назначении и отстранении директора НАБУ. Кроме того, выборы главы бюро должна проводить комиссия из шести человек: трех кандидатов определяет правительство определяет, еще трех утверждают на основании предложений партнеров, «которые оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции».

Ранее НАПК не выявило признаков незаконного обогащения и необоснованности активов в декларации президента Украины Владимира Зеленского за 2020 год. Проверку провели на фоне публикации «Досье Пандоры» международным консорциумом журналистских расследований.

Сам Зеленский позднее заявил, что видел расследование о его офшорах, и подтвердил, что у него были такие компании, однако их не использовали для отмывания денег.

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