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В Киеве заявили о частичной смене состава в контактной группе по Донбассу

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Markus Schreiber/AP

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил о том, что Киев настаивает на создании новой подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном офисом президента в Telegram.

«Необходимо создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе»,— сказал Никифоров.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что трехсторонней контактной группе по Донбассу присоединится новая вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что директор ЦРУ США Уильям Бернс в ходе своего визита в Москву согласился с тем, что необходимо продолжать соблюдать Минские договоренности и оставить за Донбассом особый статус.

По словам Лаврова, урегулирование на Украине ускорилось бы, если бы Вашингтон объяснил украинской стороне необходимость уважать позицию США и СБ ООН о соблюдении Минских соглашений.

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