Польша закрывает пункт пропуска через границу с Белоруссией

Польша приняла решение закрыть пункт пропуска «Кузница» через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на погранслужбу страны.

«С завтрашнего дня, то есть с 9 ноября с 7.00 (9.00 мск) будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что теперь путешественники должны будут направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Некоторые мигранты рассказали, что они хотят попасть в Германию. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Трансляцию происходящего на границе ведет «Газета.Ru».