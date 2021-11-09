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В Пентагоне заявили, что власти КНДР не идут на диалог по ядерному оружию

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KCNA/Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Власти КНДР не проявляют интереса к диалогу с США по урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов, который доступен в YouTube.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена ясно дала понять, что хочет вести диалог с Северной Кореей для поиска дипломатического пути по денуклеаризации Северной Кореи и Корейского полуострова. «Мы ясно дали это понять. На сегодняшний день Пхеньян не проявляет интереса к продвижению в этом направлении, и это вызывает сожаление», — отметил Кирби.

Он напомнил о влиянии Пекина на Пхеньян и заявил, что это влияние нужно использовать в конструктивном ключе, чтобы усилить санкции, которые уже действуют в рамках Совета Безопасности ООН. Представитель пентагона добавил, что Китай не использовал имеющееся у него влияние, чтобы попытаться направить Пхеньян более устойчивый путь к дипломатии и денуклеаризации полуострова.

Ранее Россия и Китай призвали Совет Безопасности ООН к ослаблению санкций в отношении КНДР, возобновив попытку 2019 года снять запрет на экспорт Северной Кореей морепродуктов и текстиля.

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