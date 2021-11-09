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Шестерых помощников Трампа вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия

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Jim Urquhart/Reuters

Конгрессмены США вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия шесть бывших помощников и соратников экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Сообщается, что повестку получили руководитель предвыборной кампании Трампа Уильям Степин, бывший пресс-секретарь республиканца Джейсон Миллер и советник по национальной безопасности бывшего президента Майкл Флинн.

Председатель спецкомитета Конгресса США по расследованию штурма Бенни Томпсон заявил, что ближайшие советники Трампа развернули кампанию дезинформации о выборах и разрабатывали способы помешать подсчету голосов коллегии выборщиков.

Конгрессмены потребовали, чтобы соратники экс-президента выступили на слушаниях и предоставили всю имеющуюся у них информацию о штурме Капитолия.

Ранее Дональд Трамп подал в суд на конгресс из-за расследования штурма Капитолия.

6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них — застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия.

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