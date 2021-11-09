В Раде рассказали, почему только Путин может спасти Зеленского

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал президента Украины Владимира Зеленского попросить помощи у его российского коллеги Владимира Путина. Об этом парламентарий сказал в обращении к украинскому лидеру, опубликованном в его Facebook.

Он считает, что история Зеленского будет закончена «фатальным страхом и падением». Политик отметил, что к этому привел «целый ряд ошибок и преступлений, которые совершили» глава украинского государства и его команда.

Как указал Кива, главным просчетом Зеленского является смещение с поста экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. По его словам, глава МВД фактически привел Зеленского к власти и был его «опорой и защитником».

Кива высказал мнение, что теперь Аваков якобы собрал вокруг себя всех противников президента и готовится к отстранению Зеленского от власти, а украинскому лидеру не удастся этому противостоять.

«Шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию, — да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины», — продолжил Кива.

Он утверждает, что у Зеленского сегодня есть всего два пути: либо союз с Россией, либо арест и заключение в тюрьму.

Также депутат заявил, что обращение Зеленского за помощью к Путину решит многие вопросы для украинцев, и простой народ будет благодарен главе государства. Кроме того, именно президент РФ сможет обеспечить украинскому лидеру «спокойное правление без внешних и внутренних противников», заключил парламентарий.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы «сбросили розовые очки» по поводу Зеленского.

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), почти 57% украинцев не одобряют деятельность Зеленского. Так, положительно оценивают работу главы государства лишь 28,2% респондентов, что на 1,1% ниже июльских показателей.