Президент Никарагуа Ортега назвал европейских политиков фашистами

Глава Никарагуа Даниэль Ортега раскритиковал своих оппонентов внутри страны и за ее пределами после президентских выборов, сообщает РИА «Новости».

Ортега ответил на заявление Совета Европы о новых санкциях из-за авторитарного режима в Никарагуа. «То, что сейчас известно как Европейский Союз, где большинство парламентариев являются фашистами и нацистами, эти демократии, которые управляются фашистским большинством», — заявил он.

Политик считает, что европейские лидеры из-за своего фашизма ненавидят социалистические страны Южной Америки.

Ортега также назвал предателями родины оппозиционеров, которые были задержаны властями перед президентскими выборами. «Это не никарагуанцы, они перестали быть никарагуанцами и стали предателями родины», — заявил он.

Ранее в Никарагуа прошли президентские выборы, в которых победил действующий глава государства Даниэль Ортега, а его супруга Росарио Мурильо стала вице-президентом.

70-летний политик займет пост главы государства уже в третий раз. Его поддержали 72,5% избирателей, а за его ближайшего конкурента Максимино Родригеса свои голоса отдали 15% граждан. Ортега впервые занял пост президента Никарагуа в 1984 году. В 1990 году он проиграл выборы оппозиционному кандидату, но вернулся к власти в 2006 году. С тех пор он возглавляет страну бессменно.

Оппозиция назвала прошедшие выборы «фарсом» и отказалась признавать их результаты. Их также раскритиковал президент США Джо Байден.