Премьер и министр обороны Польши прибыли на границу с Белоруссией

Премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр обороны Польши Мариуш Блащак прибыли на границу с Белоруссией в связи с обострением ситуации, связанной с миграционным кризисом, сообщает РИА «Новости».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Некоторые мигранты рассказали, что они хотят попасть в Германию. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Ранее в Польше потребовали санкций против причастных к ситуации с беженцами на границе.

До этого Польша решила закрыть пункт пропуска «Кузница» через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией. В польской погранслужбе уточнили, что теперь путешественники должны будут направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.