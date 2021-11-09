Замгоссекретаря СГ возложил на ЕС ответственность за ситуацию на границе с Белоруссией

Ситуация на границе с Белоруссией, как считает заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин, в настоящий момент нагнетается со стороны Европы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, стоит ожидать ответную реакцию со стороны Союзного государства, когда будет формироваться миграционная политика.

«Страны Европейского союза дали соответствующие приглашения, перед этим приняли активное участие в создании очень непростой обстановки, которая сегодня существует в странах Среднего и Ближнего Востока, а теперь они создают это нагнетание на границе», — добавил Кубрин.

Также замгоссекретаря обратил внимание, что реакция на происходящие события обязательно последует.

Ранее премьер и министр обороны Польши прибыли на границу с Белоруссией.

До этого Польша решила закрыть пункт пропуска «Кузница» через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией. В польской погранслужбе уточнили, что теперь путешественники должны будут направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.