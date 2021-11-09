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МИД РФ высказался о выполнении трехсторонних договоренностей по Карабаху

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Максим Блинов/РИА «Новости»

МИД России констатировал, что трехсторонние договоренности по Карабаху в целом выполняются, несмотря на отдельные эксцессы, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы можем констатировать, что зафиксированные в Заявлении от 9 ноября 2020 года договоренности в целом выполняются. При этом важно, что Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех его положений», — заявили в МИД по случаю годовщины заключения трехсторонних договоренностей.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, когда тот будет готов к этому. По словам азербайджанского лидера, эта встреча покажет, что война окончена и страны готовы наладить отношения.

Конфликт в Нагорном Карабахе был остановлен 9 ноября 2020 года трехсторонним соглашением о прекращении огня между Ереваном, Баку и Москвой. Для стабилизации ситуации вдоль линии соприкосновения сторон была размещена миротворческая миссия России.

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